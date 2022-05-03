МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Переход к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). В России банк впервые начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

"Считаю, переход от пяти к четырем рабочим дням – вопрос недалёкого будущего. Хотя отдельные предприятия уже работают в таком формате — в рамках дистанционной или неполной занятости. Тем более, в разгар пандемии это было одно из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия", — отметил он.

По словам депутата, главное условие здесь — поэтапная эволюция, а "законодательно-насильственное внедрение" недопустимо. "К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращённая рабочая неделя изначально невозможна", — отметил депутат.

Для отдельных видов и направлений бизнеса такой переход означает прямое сокращение прибыли, добавил он.

"Мое мнение — рынок сам придёт к оптимизации там, где это возможно, искусственные ограничения или, наоборот, навязывания только навредят", — сказал Нилов.

По его словам, пандемия показала, что нормальный баланс между работой и свободным временем вполне возможен, в условиях технического совершенствования, по мере внедрения искусственного интеллекта часть привычных трудовых затрат будет постепенно перекладываться на технику и технологии,. Он добавил, что это позволит освободить время на "инвестиции в себя и свой интеллект".

"Сегодня в мире идёт уже цифровая революция. На предприятиях всё меньше требуется физическая сила, а больше умственная. Человек превращается из рабочего в оператора машин. В связи с этим назрела очередная реформа условий труда", — подчеркнул депутат.