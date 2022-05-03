МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Безработица в Германии в апреле сохранилась на уровне марта в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Глава E.ON оценил перспективы Германии без импорта российского газа

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX.

При этом число безработных в Германии снизилось на 13 тысяч по сравнению с мартом и составило 2,287 миллиона человек.

В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии в апреле снизился до 5% с уровня марта в 5,1%. Число безработных при этом уменьшилось до 2,309 миллиона с 2,362 миллиона человек.