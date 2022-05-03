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Безработица в Германии в апреле сохранилась на уровне марта
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. Безработица в Германии в апреле сохранилась на уровне марта в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных... ПРАЙМ, 03.05.2022
экономика, новости, германия, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Безработица в Германии в апреле сохранилась на уровне марта в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX.
При этом число безработных в Германии снизилось на 13 тысяч по сравнению с мартом и составило 2,287 миллиона человек.
В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии в апреле снизился до 5% с уровня марта в 5,1%. Число безработных при этом уменьшилось до 2,309 миллиона с 2,362 миллиона человек.