АЛМА-АТА, 3 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам апреля ускорилась до 13,2% с 12% месяцем ранее, сообщает бюро национальной статистики республики во вторник. Казахстан и Венгрия готовы наращивать связи в нефтегазовой сфере

По итогам марта годовая инфляция составляла 12%.

"Инфляция в апреле 2022 года к апрелю 2021 года — 13,2%", — сообщается на сайте статистического бюро.

В том числе только за апрель потребительские цены в стране выросли на 2%, а с начала года — на 7,3%.

По итогам прошлого года инфляция в Казахстане составила 8,4%.

При этом, по информации статистического ведомства, продовольственные товары в республике за год (апрель 2022 года к апрелю 2021 года) подорожали на 17,9%, непродовольственные — на 11,1%, платные услуги стали дороже на 8,9%.