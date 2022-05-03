Евростат: безработица в еврозоне в марте снизилась до 6,8%
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в марте снизилась до 6,8% с уровня февраля в 6,9%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения показателя до 6,7% с изначального показателя февраля, он был пересмотрен до 6,9% с 6,8%.
При этом в ЕС в марте безработица опустилась также на 0,1 процентного пункта — до 6,2% с пересмотренного показателя февраля 6,3%.
В марте 2021 года безработица в еврозоне составляла 8,2%, а в ЕС — 7,5%.
В абсолютном выражении число безработных в ЕС в марте 2022 года составило 13,374 миллиона человек, из них в зоне евро — 11,274 миллиона.
Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам марта была зафиксирована в Чехии (2,3%), Германии (2,9%), Польше (3%) и Мальте (3%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (13,5%) и Греции (12,9%).
https://1prime.ru/state_regulation/20220503/836809320.html