МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в марте снизилась до 6,8% с уровня февраля в 6,9%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Индекс PMI в промышленности еврозоны в апреле снизился лучше прогноза

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения показателя до 6,7% с изначального показателя февраля, он был пересмотрен до 6,9% с 6,8%.

При этом в ЕС в марте безработица опустилась также на 0,1 процентного пункта — до 6,2% с пересмотренного показателя февраля 6,3%.

В марте 2021 года безработица в еврозоне составляла 8,2%, а в ЕС — 7,5%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в марте 2022 года составило 13,374 миллиона человек, из них в зоне евро — 11,274 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам марта была зафиксирована в Чехии (2,3%), Германии (2,9%), Польше (3%) и Мальте (3%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (13,5%) и Греции (12,9%).