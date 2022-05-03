МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Путин подписал указ об ответных мерах на недружественные действия Запада

В этом контексте российский лидер подчеркнул, что сложность ситуации в данном вопросе вызвана прежде всего санкционными мерами западных стран и указал на важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры, отметили в Кремле.

Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.