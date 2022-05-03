События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 мая
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 4 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День зелени — выходной на биржах
|CNY
|Китай — День труда — выходной на биржах
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|-4,7%
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|1,8%
|0,6%
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (март)
|11,5 млрд евро
|9,8 млрд евро
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-2,9 тыс
|10:00
|EUR
|Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|53,4
|55,9
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|52,1
|54,5
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|57,4
|58,8
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|56,1
|57,9
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель)
|54,9
|55,8
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|55,6
|57,7
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|0,3%
|-0,1%
|предв.
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,83%
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
|455 тыс
|395 тыс
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|228,6 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|317,8 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (март)
|-89,2 млрд долл
|-107 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (март)
|2,66 млрд канад. долл
|3,9 млрд канад. долл
|16:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель)
|57,7
|55,1
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|58
|54,7
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (апрель)
|54
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (апрель)
|58,3
|58,5
|17:15
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|0,692 млн барр
|-1,167 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,298 млн барр
|17:45
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|21:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|0,5%
|1%
|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (апрель)
|44,1
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|Россети Волга — СД (о созыве ГОСА)
https://1prime.ru/state_regulation/20220503/836811654.html