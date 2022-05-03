МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 4 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День зелени — выходной на биржах    
  CNY Китай — День труда — выходной на биржах    
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) -4,7%  
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (март) 1,8% 0,6%
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (март) 11,5 млрд евро 9,8 млрд евро
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -2,9 тыс  
10:00 EUR Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики    
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 53,4 55,9
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 52,1 54,5
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 57,4 58,8
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 56,1 57,9
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель) 54,9 55,8
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 55,6 57,7
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (март) 0,3% -0,1%
предв. EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 0,83%  
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель) 455 тыс 395 тыс
15:30 USD США — Объем экспорта 228,6 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 317,8 млрд долл  
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (март) -89,2 млрд долл -107 млрд долл
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (март) 2,66 млрд канад. долл 3,9 млрд канад. долл
16:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель) 57,7 55,1
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 58 54,7
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (апрель) 54  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (апрель) 58,3 58,5
17:15 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 0,692 млн барр -1,167 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,298 млн барр  
17:45 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса    
19:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
21:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 0,5% 1%
21:30 USD США — Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (апрель) 44,1  
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Россети Волга — СД (о созыве ГОСА)    