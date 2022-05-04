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Австралия расширила антироссийские санкции
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Власти Австралии внесли в санкционный список 75 депутатов Госдумы Федерального Собрания России, а также ряд ключевых министров Донецкой и Луганской народных республик, следует из... ПРАЙМ, 04.05.2022
макроэкономика, экономика, новости, санкции против рф, австралия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Флаг Австралии
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Власти Австралии внесли в санкционный список 75 депутатов Госдумы Федерального Собрания России, а также ряд ключевых министров Донецкой и Луганской народных республик, следует из данных на сайте министерства иностранных дел и торговли Австралии.
В перечень попали более 20 министров ДНР, а также 15 министров ЛНР.
Среди попавших в список — вице-спикер Госдумы Александр Жуков, депутаты Ирина Яровая, Елена Ямпольская, Владислав Третьяк, Дмитрий Певцов, Анна Кузнецова и другие.