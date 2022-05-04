МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Власти Австралии внесли в санкционный список 75 депутатов Госдумы Федерального Собрания России, а также ряд ключевых министров Донецкой и Луганской народных республик, следует из данных на сайте министерства иностранных дел и торговли Австралии. Названа точка отсчета для снятия санкций с России

В перечень попали более 20 министров ДНР, а также 15 министров ЛНР.

Среди попавших в список — вице-спикер Госдумы Александр Жуков, депутаты Ирина Яровая, Елена Ямпольская, Владислав Третьяк, Дмитрий Певцов, Анна Кузнецова и другие.