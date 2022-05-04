МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона "UAразом" заявил, что Венгрия планировала захватить часть украинской территории после начала российской спецоперации. Его слова приводит "Украина.ру". Экс-депутат Рады заявил о начале вхождения запада Украины в Польшу

"Она (Венгрия — ред.) почему-то считала, что может забрать часть своей территории", — сказал Данилов, пригрозив Будапешту "последствиями".

Посольство Венгрии в Киеве выразило возмущение. В распространенном дипмиссией заявлении подчеркивается, что в словах Данилова содержатся "ложные и беспочвенные обвинения", разжигающие "ненависть" к венгерскому народу и Венгрии.

"Мы решительно отвергаем и осуждаем ложную клевету, которая выдвинута против Венгрии, а также намерения, стоящие за ними. Мы также призываем господина Данилова отозвать свои заявления", — заявили дипломаты.

"Поскольку это не первый случай, когда отдельные представители украинского руководства говорят так о Венгрии, которая является членом НАТО и ЕС, и которая много раз доказала свою поддержку и солидарность с Украиной, наше посольство ждет объяснений от компетентных руководителей Украины, как они себе представляют формирование наших двусторонних и добрососедских отношений в будущем в свете сказанного", — подчеркнули в посольстве.