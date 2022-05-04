МОСКВА, 4 мая — Прайм. Объем розничных продаж в еврозоне в марте снизился на 0,4% по сравнению с февралем, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Евростат оценил изменения годовой инфляции в еврозоне

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 0,1%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в марте снизился на 0,8%. Аналитики ожидали роста на 1,4%. В Евросоюзе розничные продажи в марте сократились на 0,2% по сравнению с февралем, а в годовом исчислении — на 1,7%.

Агентство также пересмотрело февральские показатели для еврозоны и ЕС: так, годовой рост розничных продаж в феврале в еврозоне пересмотрен до 5,2% вместо 5%, в ЕС — до 5,6% с 5,4%. В месячном исчислении в феврале по сравнению с январем показатель еврозоны был пересмотрен до 0,4% с 0,3%, в ЕС остался без изменений — на уровне 0,3%.

Больше всего продажи в годовом выражении в марте выросли в Словении (+25,6%), Эстонии (+18,4), на Мальте (+16,4) и в Венгрии (+16,2%). Снижение наблюдалось в Дании (-11%), Швейцарии (-6,6%), Испании (-4,8%), и Бельгии (-3,9%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в марте сократился на 2,5%, в ЕС — на 2,1%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении увеличились в еврозоне на 2,8%, в Евросоюзе — на 4%.