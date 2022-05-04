МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Правительство Германии готовит законодательные изменения по имплементации санкционного права. Они могут обязать лиц из санкционных списков сообщать властям ФРГ о своих активах в стране, заявил министр финансов Кристиан Линднер. Австралия ввела санкции против 110 лиц в связи с событиями на Украине

Министр разъяснил процедуру внесения поправок в закон: "Что касается моей зоны ответственности, то я могу сообщить о новых шагах в направлении закона об имплементации санкций. У нас есть общая рабочая группа министерств экономики и финансов. Мы их попросили прописать ключевые пункты, где есть нехватка расследования экономических бенефициаров, которые находятся в санкционных списках. Мы внесли некоторые предложения. Обсуждается новый инструмент, его изучают в рамках кабинета министров". В настоящий момент изучается вопрос о публичном извещении лицами из санкционных списков об активах в Германии, добавил Линднер на пресс-конференции по итогам двухдневного закрытого заседания правительства ФРГ.

По его словам, в качестве наказания за несоблюдение такого требования предусматривается денежный штраф. "Мы одобрим законопроект до понедельника, чтобы бундестаг мог его рассмотреть во вторник", — заявил Линднер.