МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 июня вырастет до 525 долларов за тонну, на экспорт подсолнечного шрота — до 105 долларов за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза России. Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет с 6 мая

Ставка пошлины на экспорт в июне подсолнечного масла рассчитана по индикативной цене 1750 долларов за тонну. В мае действует значение в 372,2 доллара за тонну, рассчитанное по цене 1531,8 доллара за тонну.

Пошлина на июньский экспорт для подсолнечного шрота рассчитана по индикативной цене 335 долларов за тонну. В мае ее размер составляет 96,3 доллара за тонну (рассчитана при цене 322,7 доллара за тонну).

В России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло. Ее величина составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой, которая установлена в 1 тысячу долларов за тонну. За ценами следит Минсельхоз РФ, который не позднее 15-го числа каждого месяца рассчитывает ставки пошлин и размещает информацию об индикативных ценах на подсолнечное масло. Рассчитанные ставки вводятся с 1-го числа следующего месяца.

Что же касается пошлины на экспорт подсолнечного шрота, то она введена только что, на период с 1 мая по 31 августа. Она рассчитывается как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (185 долларов за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).