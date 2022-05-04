Минторг США: экспорт в Россию резко сократился, импорт - увеличился
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Экспорт из США в Россию в марте упал в месячном выражении почти в 5 раз и составил 101 миллион долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
При этом импорт из России в отчетном месяце вырос на 6,5% к февралю и составил 2,746 миллиарда долларов.
В марте 2021 года экспорт из США в РФ оценивался в 476 миллиона долларов, а импорт — в 2,555 миллиарда долларов. Таким образом, в годовом выражении объем экспорта за март упал также в почти пять раз.
В целом за март экспорт из США увеличился по сравнению с февралем на 5,6%, или на 12,9 миллиарда долларов — до 241,7 миллиарда. Импорт вырос на 10,3%, или на 32,9 миллиарда долларов — до 351,5 миллиарда долларов. Дефицит торгового баланса в стране увеличился на 20 миллиардов долларов, или на 22,3% по сравнению с февралем.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России, а компании стали приостанавливать свою деятельность в РФ.
https://1prime.ru/state_regulation/20220504/836819493.html