МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Экспорт из США в Россию в марте упал в месячном выражении почти в 5 раз и составил 101 миллион долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Экспорт из Германии в Россию упал до 20-летнего минимума в марте

При этом импорт из России в отчетном месяце вырос на 6,5% к февралю и составил 2,746 миллиарда долларов.

В марте 2021 года экспорт из США в РФ оценивался в 476 миллиона долларов, а импорт — в 2,555 миллиарда долларов. Таким образом, в годовом выражении объем экспорта за март упал также в почти пять раз.

В целом за март экспорт из США увеличился по сравнению с февралем на 5,6%, или на 12,9 миллиарда долларов — до 241,7 миллиарда. Импорт вырос на 10,3%, или на 32,9 миллиарда долларов — до 351,5 миллиарда долларов. Дефицит торгового баланса в стране увеличился на 20 миллиардов долларов, или на 22,3% по сравнению с февралем.

Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России, а компании стали приостанавливать свою деятельность в РФ.