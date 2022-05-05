Мэрия Москвы: в застройку бывшей промзоны в Кунцеве влажат более 34 миллиардов рублей
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Более 34 миллиардов рублей вложат в строительство колледжа, архива и современного предприятия в Можайском районе на территории бывшей промзоны Кунцево, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В Можайском районе Москвы на территории бывшей промышленной зоны Кунцево по проекту "Индустриальные кварталы" проведут реорганизацию еще одного участка площадью более 21 гектара… В редевелопмент территории инвестируют более 34 миллиардов рублей, благодаря реализации проекта в городской бюджет будет ежегодно поступать около 1,6 миллиарда рублей", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Отмечается, что это уже второй участок промзоны, который планируется реорганизовать по проекту "Индустриальные кварталы". Он находится возле МКАД между северным дублером Кутузовского проспекта и улицей Горбунова.
"Высокотехнологичные производства в новом индустриальном квартале в Кунцеве займут более 168 тысяч квадратных метров, а общественно-деловая застройка — офисы, банки, кафе, магазины — 100 тысяч квадратных метров", — добавляется в сообщении со ссылкой на слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана.
Также уточняется, что проект комплексного развития территорий (КРТ) "Индустриальные кварталы" позволяет преобразовать неиспользуемые и заброшенные территории. Первый договор в рамках КРТ заключили в 2020 году, он был направлен на развитие территории в производственной зоне Октябрьское Поле.
"Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит создать около 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей", — заключается в сообщении.
https://1prime.ru/state_regulation/20220505/836824861.html