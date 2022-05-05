МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Более 34 миллиардов рублей вложат в строительство колледжа, архива и современного предприятия в Можайском районе на территории бывшей промзоны Кунцево, сообщается на сайте мэра Москвы. Власти Москвы рассказали о результатах программы льготного кредитования

"В Можайском районе Москвы на территории бывшей промышленной зоны Кунцево по проекту "Индустриальные кварталы" проведут реорганизацию еще одного участка площадью более 21 гектара… В редевелопмент территории инвестируют более 34 миллиардов рублей, благодаря реализации проекта в городской бюджет будет ежегодно поступать около 1,6 миллиарда рублей", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что это уже второй участок промзоны, который планируется реорганизовать по проекту "Индустриальные кварталы". Он находится возле МКАД между северным дублером Кутузовского проспекта и улицей Горбунова.

"Высокотехнологичные производства в новом индустриальном квартале в Кунцеве займут более 168 тысяч квадратных метров, а общественно-деловая застройка — офисы, банки, кафе, магазины — 100 тысяч квадратных метров", — добавляется в сообщении со ссылкой на слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана.

Также уточняется, что проект комплексного развития территорий (КРТ) "Индустриальные кварталы" позволяет преобразовать неиспользуемые и заброшенные территории. Первый договор в рамках КРТ заключили в 2020 году, он был направлен на развитие территории в производственной зоне Октябрьское Поле.

"Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит создать около 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей", — заключается в сообщении.