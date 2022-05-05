События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 мая
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 5 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (март)
|42%
|-18,5% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (март)
|7,457 млрд австрал. долл
|9,314 млрд австрал. долл (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (апрель)
|42
|36,2 (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (март)
|-2,2%
|-1,1%
|10:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (апрель)
|50,9
|11:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс PMI (апрель)
|57,6
|57,6
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель)
|58,3
|58,3
|предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
|предв.
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,737%
|13:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|14:00
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (май)
|0
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (май)
|8
|8
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (май)
|1
|1
|14:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (май)
|875 млрд ф.ст.
|842 млрд ф.ст.
|14:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (май)
|0,75%
|1%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|180 тыс
|182 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2021)
|6,6%
|-5,4%
|15:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2021)
|0,9%
|9,9%
|16:15
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|16:40
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 29.04)
|607,1 млрд долл (на 22.04)
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за апрель
|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2022
|RUB
|EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2022
|RUB
|НОВАТЭК — закрытие реестра для получения фин. див-дов 2021 (ГОСА — 21.04.2022)
|11,82 (1П2020) + 23,74 (фин) — див-д 2020
|27,67 (1П2021) + 43,77 (фин) — див-д 2021
|RUB
|Интер РАО — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.05.2022, в заочной форме, реестр для выплаты — 10.06.2022)
|0,180711206896552 — див-д 2020
|0,23658380041773 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.05.2022, в заочной форме, досрочное прекращение полномочий Президента ПАО и назначение нового Президента)
|RUB
|Селигдар — СД (рекоменд. для ГОСА по вопросам избрания СД)
https://1prime.ru/state_regulation/20220505/836825566.html