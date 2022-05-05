БЕРЛИН, 5 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналу Stern, что санкции против России могут быть сняты только по согласованию с Украиной. Германия призвала страны-кандидаты в ЕС поддержать санкции против России

По его мнению, Владимир Путин "нацеливается на принудительный мир через головы украинцев и украинок".

"Но он должен прийти к соглашению с Украиной. Мы хотим и мы сможем отменить наши санкции только по согласованию с Украиной. Я думаю, что в Кремле многие еще это не осознали. Это будет иметь разрушительные последствия для России", — сказал он.