МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 6 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (апрель) 0,8% 1,8%
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (апрель) 0,2%  
4:25 AUD Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (апрель) 1,4%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (апрель) 11%  
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (март) 0,2% -1%
9:45 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2022) 0,4%  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (апрель) 59,1 58
12:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
12:30 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
14:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (апрель) 0,4% 0,4%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (апрель) 5,6% 5,5%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель) 431 тыс 391 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (апрель) 62,4%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (апрель) 426 тыс 385 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (апрель) 3,6% 3,5%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (апрель) 72,5 тыс 55 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (апрель) 5,3% 5,2%
16:15 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (апрель) 74,2 60
18:00 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
20:00 USD Число активных буровых установок от Baker Hughes 552  
20:00 USD Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) 698  
22:30 GBP Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC -69,6 тыс  
22:30 USD Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 316,1 тыс  
22:30 USD Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 218 тыс  
22:30 USD Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 15,8 тыс  
22:30 USD Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 122,8 тыс  
22:30 AUD Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -27,7 тыс  
22:30 JPY Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -95,5 тыс  
22:30 RUB Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -12,9 тыс  
22:30 EUR Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 22,2 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (апрель) 38,1  
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 29.04) 607,1 млрд долл (на 22.04)  
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — ГОСА (реестр закрыт 22.04.22, в заочной форме, выборы СД, распределение прибыли, в том числе вопрос о выплате див-дов 2021)    
  RUB Polymetal International plc — закрытие реестра для получения фин. див-дов 2021 (ГОСА — 25.04.2022) $0,4 (1П2020) + $0,89 (фин) — див-д 2020 $0,45 (1П2021) + 55 руб /$0,52/ (фин) — див-д 2021