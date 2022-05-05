События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 мая
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 6 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (апрель)
|0,8%
|1,8%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (апрель)
|0,2%
|4:25
|AUD
|Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (апрель)
|1,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (апрель)
|11%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|0,2%
|-1%
|9:45
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2022)
|0,4%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (апрель)
|59,1
|58
|12:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|12:30
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|14:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (апрель)
|0,4%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (апрель)
|5,6%
|5,5%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
|431 тыс
|391 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (апрель)
|62,4%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (апрель)
|426 тыс
|385 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (апрель)
|3,6%
|3,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (апрель)
|72,5 тыс
|55 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (апрель)
|5,3%
|5,2%
|16:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (апрель)
|74,2
|60
|18:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|20:00
|USD
|Число активных буровых установок от Baker Hughes
|552
|20:00
|USD
|Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count)
|698
|22:30
|GBP
|Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC
|-69,6 тыс
|22:30
|USD
|Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|316,1 тыс
|22:30
|USD
|Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|218 тыс
|22:30
|USD
|Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|15,8 тыс
|22:30
|USD
|Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|122,8 тыс
|22:30
|AUD
|Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-27,7 тыс
|22:30
|JPY
|Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-95,5 тыс
|22:30
|RUB
|Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-12,9 тыс
|22:30
|EUR
|Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|22,2 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (апрель)
|38,1
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 29.04)
|607,1 млрд долл (на 22.04)
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — ГОСА (реестр закрыт 22.04.22, в заочной форме, выборы СД, распределение прибыли, в том числе вопрос о выплате див-дов 2021)
|RUB
|Polymetal International plc — закрытие реестра для получения фин. див-дов 2021 (ГОСА — 25.04.2022)
|$0,4 (1П2020) + $0,89 (фин) — див-д 2020
|$0,45 (1П2021) + 55 руб /$0,52/ (фин) — див-д 2021
https://1prime.ru/state_regulation/20220505/836831070.html