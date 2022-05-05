МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Украина надеется восстановить страну за счет российского имущества, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время международной конференции доноров в Варшаве. Еврокомиссия заявила о готовности принять Украину в ЕС

Ранее на той же конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий повторил идею конфискации российских активов за границей. Он заявил, что "эта тема уже не должна быть табу", и все заграничное имущество русских олигархов должно быть направлено Украине.

"Сегодня мы услышали о фонде восстановления. Мы услышали о множестве правовых актов, которые создадут условия для деятельности фонда, а также, как будет выглядеть восстановление Украины", — сказал Шмыгаль. Премьер-министр рассчитывает, что помощь будет финансироваться из нескольких источников: международные и финансовые организации, гуманитарные организации, частные лица и фирмы, конфискованное имущество, переданное Украине.

"Я хотел бы выразить благодарность Международному валютному фонду, а также Всемирному банку за соответствующие фонды и механизмы, которые должны привлекать фонды из других стран. Также я благодарю те страны, которые уже начали вводить изменения законодательства, благодаря которым Украина получит доступ к активам Российской Федерации", — добавил Шмыгаль.