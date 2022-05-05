МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Санкции Великобритании не повлияют на деятельность разработчика российских процессоров "Байкал", работа над проектами компании ведется по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Байкал Электроникс". Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной

В среду Великобритания расширила пакет санкций в отношении России. В новый список попали компании МЦСТ, разработчик процессоров "Эльбрус", и "Байкал Электроникс".

Компания сообщила, что очередная порция санкций на текущий момент никак не отражается на общей картине и не меняет ситуацию. В ноябре-декабре 2021 года "Байкал Электроникс" получила все необходимое для ведения разработок IP. "В данный момент работа над проектами Baikal-L и Baikal-S2 ведется по графику, загрузка разработчиков обеспечена как минимум на ближайшие 1,5 года".

Главной задачей, которая требует решения в текущей ситуации, компания назвала "обеспечение доступа к современным производственным мощностям.