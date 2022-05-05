МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Немецкий разработчик программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer принял решение покинуть рынки России и Белоруссии, следует из релиза компании. Рубль немного сдал позиции к доллару и укрепился к евро

"Мы решили полностью прекратить любую оставшуюся коммерческую деятельность в России и Белоруссии", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что, помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнес, также не будет продлевать никаких контрактов с клиентами из РФ и Белоруссии.

Существующие подписки, которые не попадают под санкции и не связаны с неправомерным использованием продуктов TeamViewer, будут соблюдаться до конца договора, но продлены не будут, говорится в релизе. Фирма вместе с этим заблокировала все нелицензионные подключения как в Россию и Белоруссию, так и из этих стран.

TeamViewer — немецкая телекоммуникационная компания, разрабатывающая ПО для удаленного доступа к устройству (в том числе компьютерам, смартфонам, серверам). Основана в 2005 году, штаб-квартира находится в городе Геппинген в Германии.