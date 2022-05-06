Аналитики ждут снижения безработицы в США в апреле
DailyFX: аналитики полагают, что безработица в США в апреле снизилась до 3,5%
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Безработица в США в апреле снизилась до 3,5% с 3,6% в марте, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 391 тысячу после увеличения на 431 тысячу, предполагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Министерство труда США опубликует эту статистику в пятницу, 6 мая, в 15.30 мск.
В 9.00 мск министерство экономики и технологий Германии опубликует данные о промпроизводстве в стране. Аналитики полагают, что в марте показатель снизился на 1% к февралю.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на три – до 552 агрегатов.