МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Безработица в США в апреле снизилась до 3,5% с 3,6% в марте, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 391 тысячу после увеличения на 431 тысячу, предполагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Инвестстратег объяснил, почему рост цен не в силах сдержать даже США

Министерство труда США опубликует эту статистику в пятницу, 6 мая, в 15.30 мск.

В 9.00 мск министерство экономики и технологий Германии опубликует данные о промпроизводстве в стране. Аналитики полагают, что в марте показатель снизился на 1% к февралю.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на три – до 552 агрегатов.