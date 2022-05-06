МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в марте снизился на 3,9% к предыдущему месяцу после роста в феврале на 0,1% (показатель пересмотрен, ранее рост оценивался в 0,2%), сообщает министерство экономики и технологий страны. Индекс PMI в промышленности еврозоны в апреле снизился лучше прогноза

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали, что в марте показатель снизится лишь на 1% к февралю.