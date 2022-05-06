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Промпроизводство в Германии снизилось в марте
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Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в марте снизился на 3,9% к предыдущему месяцу после роста в феврале на 0,1% (показатель пересмотрен, ранее... ПРАЙМ, 06.05.2022
экономика, промышленность, новости, германия, производство, промышленность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Производство газовых турбин на заводе компании Siemens
© AFP/ Johannes Eisele
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в марте снизился на 3,9% к предыдущему месяцу после роста в феврале на 0,1% (показатель пересмотрен, ранее рост оценивался в 0,2%), сообщает министерство экономики и технологий страны.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали, что в марте показатель снизится лишь на 1% к февралю.