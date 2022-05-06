МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что венгерский премьер Виктор Орбан совершил мужественный шаг, отказавшись поддерживать санкции против России.

Медведев отметил, что внесённый в базу "Миротворца" Орбан "совершил мужественный для безгласной Европы шаг". Орбан сравнил с атомной бомбой ввод ЕС эмбарго на энергоресурсы из России

"Он отказался поддерживать разрушительное для экономики своей страны эмбарго на энергоносители и безумные санкции против религиозных деятелей (читай: патриарха Московского и всея Руси и других православных иерархов)", — написал зампредседателя Совбеза.

По мнению Медведева, наиболее разумным лидерам стран Евросоюза "надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом, которое ведёт на убой американский пастух". "Посмотрим, что предпримет этот пастух. И конечно, как поведёт себя та часть стада, которая готова к самопожертвованию ради сытой жизни пастуха", — заключил он.