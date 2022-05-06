МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Замдиректора ДИП МИД России Алексей Зайцев заявил на брифинге в Москве, что РФ не намерена уклоняться от обсуждения темы продовольственной безопасности в свете кризиса. Острый дефицит продовольствия в мире продолжает расти

Он отметил, что Москва планирует выполнять обязательства по контрактам на поставку продовольственных товаров.

По его словам, коллективный Запад пытается обвинить Россию в провоцировании дефицита продовольствия, "дескать, первопричиной кризиса является специальная военная операция России".

"Не будем комментировать домыслы на этот счет. Вместе с тем, не собираемся уклонятся и от предметного обсуждения вопроса продовольственной безопасности", — сказал он.

По мнению дипломата, "на мировом рынке агропромышленных товаров, действительно, складывается кризисная ситуация, причины ее гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, связаны, прежде всего, с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, финансовой, торговой, энергетической политике Западных стран".

"Непонятно только, почему всю ответственность за последствия этого кризиса пытаются переложить исключительно на Россию. Наша страна при любых условиях остается ответственным участником мирового рынка. Намерены и далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам, в части поставок товаров агропромышленного комплекса и удобрений", — добавил Зайцев