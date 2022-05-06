В Кремле прокомментировали заявления ООН о вывозе Россией зерна с Украины
Дмитрий Песков о заявлениях о вывозе Россией зерна с Украины: похоже на фейк
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления представителей ООН о том, что РФ якобы похищает зерно из Украины, вывозя его на грузовиках. Песков отметил, что эти заявления похожи на фейк. Он добавил, что те, кто это говорит, не удосужились проверить информацию.
"Мы не располагаем информацией. Похоже на фейк. Скорее, фейком и является", — сказал он.