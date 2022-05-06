МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления представителей ООН о том, что РФ якобы похищает зерно из Украины, вывозя его на грузовиках. Песков отметил, что эти заявления похожи на фейк. Он добавил, что те, кто это говорит, не удосужились проверить информацию. В Кремле назвали дату проведения экономического совещания Путина

"Мы не располагаем информацией. Похоже на фейк. Скорее, фейком и является", — сказал он.