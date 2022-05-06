МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 10 мая проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Кремле прокомментировали заявления ООН о вывозе Россией зерна с Украины

"На вторник, 10 мая, у президента ещё запланировано совещание по экономическим вопросам", — сказал журналистам Песков.

Он уточнил, что глава государства регулярно собирает представителей экономического блока, правительства, администрации президента, чтобы проговаривать ключевые моменты функционирования экономики страны.

Также Песков сообщил, что у Путина нет рабочих мероприятий 7 и 8 мая.