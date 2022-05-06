МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Безработица в США в апреле осталась на уровне марта в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 428 тысяч, следует из данных министерства труда страны. Инвестстратег объяснил, почему рост цен не в силах сдержать даже США

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижения безработицы до 3,5% и роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 391 тысячу.

Ведомство также несколько понизило оценку роста числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март — также до 428 тысяч с 431 тысячи.

Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране выросла за апрель на 0,1 доллара и составила 31,85 доллара, а в годовом выражении рост составил 5,5%.

Безработица в США в апреле 2020 года в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.