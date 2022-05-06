МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает очень важным присоединение Китая к антироссийским санкциям, об этом она сообщила в интервью японской газете "Никкэй". Эксперт высказал мнение о газовых турбинах

"Важно, чтобы он присоединился к санкциям против России", — сказала она о роли Китая в антироссийских санкциях.

Также Санна Марин отметила, что важно и применить к РФ еще более тяжелые санкции.

"Необходимо сделать так, чтобы война стоила России как можно дороже", — сказала премьер-министр.

Интервью было приурочено к посещению премьер-министром Финляндии Японии на будущей неделе.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.