МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Некоторые китайские компании приостанавливают поставки в Россию из-за санкций и давления американских поставщиков, не делая официальных заявлений, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Премьер-министр Финляндии высказала мнение о дружбе с Китаем

"Некоторые крупные компании без официальных объявлений сворачивают поставки в Россию, где китайские техкомпании лидируют на рынке многих товаров", — говорится в сообщении газеты.

Еще в конце марта глава американского минторга Джина Раймондо сообщила, что США перестанут предоставлять компаниям из Китая свое программное обеспечение, если те будут поставлять полупроводники в Россию в обход американских санкций.

В частности, как сообщает издание, в число таких компаний входят Lenovo и Xiaomi. Так, например, в последние недели поставок смартфонов Xiaomi в Россию не производилось, отметили собеседники газеты.

Lenovo в свою очередь прекратили поставки в страну вскоре после начала украинского конфликта – об этом свидетельствуют данные поставщиков, логистических компаний и рыночных исследователей. При этом определенный запас товаров компании по-прежнему доступен для продажи в России.

Однако не все китайские компании уходят с российского рынка без официальных сообщений. Так, в конце апреля китайский производитель дронов DJI сообщил о временной приостановке своей деятельности в России и на Украине.