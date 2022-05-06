МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Средние розничные цены на дизельное топливо в России за неделю с 23 по 29 апреля снизились на 0,1%, а на бензин Аи-98 — повысились на 0,1%, следует из материалов Росстата. Таким образом, дизельное топливо дешевеет почти два месяца, а бензин Аи-98 дорожает вторую неделю. Анальгин, корвалол, левомеколь подорожали за неделю

В абсолютном выражении средняя цена дизельного топлива уменьшилась на 5 копеек, составив 54,49 рубля за литр. Бензин Аи-98 подорожал на 4 копейки — до 60,21 рубля. При этом цены на бензин Аи-92 снизились на 2 копейки, составив 47,35 рубля, а на Аи-95 — на 1 копейку, до 51,41 рубля.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в 16 субъектах РФ. Больше всего он подешевел в Сахалинской области — на 0,7%. Подорожание бензина Росстат зафиксировал в Самарской области — на 0,3%, в Республике Марий Эл, Камчатском и Приморском краях, Оренбургской области — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

Производство бензина в России с 25 апреля по 1 мая снизилось на 4,1% по сравнению с предыдущей неделей — до 785,3 тысячи тонн, а дизтоплива — увеличилось на 1,4%, до 1,421 миллиона тонн.