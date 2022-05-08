ВАШИНГТОН, 8 мая — ПРАЙМ. США ввели визовые ограничения против руководства "Сбербанка" и "Газпромбанка", сообщили в администрации. Сам "Газпромбанк" под санкции не попал. СМИ: в ЕС пока не достигли соглашения по санкциям против России

"США ввели около 2,6 тысячи визовых ограничений против российских и белорусских чиновников", — говорится в распространенном пресс-службой совета национальной безопасности США сообщении.

Как говорится в сообщении, под новые санкции подпадут военные чиновники, восемь руководителей "Сбербанка", 27 руководителей "Газпромбанка", "Московский индустриальный банк" и 10 его дочерних компаний.

В то же время, против "Газпромбанка" блокирующих санкций не вводится, рассказал высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга. США аккуратно подходят к таким ограничениям, отметил он, поскольку через "Газпромбанк" идет продажа газа в Европу.

САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

США также запретили экспорт в Россию бульдозеров и промышленного оборудования. В Греции признали, что Европа не может отказаться от российского газа

"США вводят дополнительные ограничения против российского промышленного сектора, включая широкий спектр ресурсов и продукции, включая продукцию из дерева, бойлеры, промышленные двигатели, моторы, вентиляторы и вентиляционное оборудование, бульдозеры и другие позиции промышленного и коммерческого применения", — говорится в распространенном пресс-службой национального совета безопасности Белого дома сообщении.

Это должно ограничить доступ России "к компонентам, необходимым для пополнения военных возможностей", заявил высокопоставленный чиновник в ходе телефонного брифинга. Также, по его словам, запретить экспорт в Россию некоторых химикатов готовится ЕС.

В администрации также отметили, что под запрет попал экспорт специального ядерного материала и дейтерия.

Кроме того, США ввели санкции против российских телеканалов "Первый", "Россия-1" и НТВ, запретили предоставлять в Россию бухгалтерские, консалтинговые, рекламные услуги.