МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Африканские страны могут реанимировать Движение неприсоединения из-за давления Запада по вопросу санкций против России, пишет обозреватель Foreign Policy Робби Грамер. Евродепутат: от санкций Россия получает деньги, а Франция - теряет

По его словам, Соединенные Штаты и Евросоюз пытаются изолировать Москву и привлечь как можно больше государств к своей коалиции, однако на африканском континенте такая политика сталкивается со стеной непонимания.

"Открытое давление со стороны Вашингтона и ЕС может быть выстрелом в ногу, особенно когда происходит по принципу "с нами или против нас", — отметил Грамер.

Он указал на то, что подобная риторика Запада уже возродила дискуссии в африканских политических кругах о необходимости вернуть Движение неприсоединения, существовавшее во времена холодной войны. Как отмечается, это позволило бы избежать втягивания тех или иных стран в противостояние двух лагерей.