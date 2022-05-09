ЛОНДОН, 9 мая — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил газете Financial Times, что Евросоюзу следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных валютных резервов России, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Британия вводит новые санкции против России и Белоруссии

Боррель отметил, что США взяли под контроль активы на миллиарды долларов, принадлежащие афганскому центробанку, для помощи афганцам. Он считает, что логично было бы рассмотреть похожие меры с резервами России.

Еврочиновник "был бы очень за, потому что это полно логики".

"У нас есть деньги в наших карманах, и кто-то должен объяснить мне, почему это хорошо для афганских денег и плохо для российских", — цитирует его слова Financial Times.

Он добавил, что вопрос о том, как платить за восстановление Украины, является одним из ключевых, учитывая "невероятную сумму денег", которая будет задействована.