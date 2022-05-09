МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил РИА Новости, что если инициатива главы евродипломатии Жозепа Борреля о передаче российских активов Украине реализуется, то такое решение навредит самим европейцам. Боррель предложил передать замороженные российские резервы Украине

Комментируя слова Борреля Грушко сказал, что "аппетит во время еды у них приходит, это полное беззаконие, разрушение самой основы международных отношений".

Он отметил, что если эти решения будут приняты, "они ударят и по самим европейцам, ударят по современной финансовой системе и подорвут доверие к Европе, и в целом к Западу".

"Это закон джунглей", — резюмировал дипломат.