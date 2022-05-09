ПАРИЖ, 9 мая — ПРАЙМ. Французский лидер Эммануэль Макрон, выступая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге, призвал вернуть продовольственную независимость Евросоюза и переоценить европейскую производственную стратегию на фоне событий на Украине. СМИ: ЕС отказался от плана останавливать танкеры с российской нефтью

Он отметил, что ситуация на Украине глубоко дестабилизировала цепочки продовольственных поставок и мировые рынки.

"Нам нужно переоценить нашу производственную стратегию, чтобы защитить наш продовольственный суверенитет", — сказал он.

Ранее Макрон выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного кризиса, с которым может столкнуться мир на фоне военной операции России на Украине.