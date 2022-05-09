ВАШИНГТОН, 9 мая — ПРАЙМ. США на год отменили экспортные тарифы на сталь для Украины, сообщило министерство торговли.

Слиток палладия

Стоимость палладия подскочила из-за антироссийских санкций

"Министр торговли США Джига Раймондо объявила, что США временно откажутся от 232 тарифов на украинскую сталь", — говорится в сообщении на сайте минторга США.