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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220509/836853549.html
США на год откажутся от экспортных тарифов на сталь для Украины
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США на год отменили экспортные тарифы на сталь для Украины, сообщило министерство торговли. "Министр торговли США Джига Раймондо объявила, что США временно откажутся от 232... ПРАЙМ, 09.05.2022
экономика, новости, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 9 мая — ПРАЙМ. США на год отменили экспортные тарифы на сталь для Украины, сообщило министерство торговли.
"Министр торговли США Джига Раймондо объявила, что США временно откажутся от 232 тарифов на украинскую сталь", — говорится в сообщении на сайте минторга США.