АЛЖИР, 10 мая — ПРАЙМ. Идея главы европейской дипломатии Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Украине — это воровство, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции. Германия намерена сохранять антироссийские санкции даже в ущерб себе

Ранее Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов для помощи восстановлению Украины.

"Воровство, которое даже не пытаются скрыть", — сказал Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу Борреля.

Глава российского МИД отметил, что для Запада такие действия становятся "уже чем-то вроде привычки". В качестве примера он привел ситуацию с заморозкой афганских авуаров, которые на западе "хотят пустить их не на нужды жителей Афганистана", а на цели, не связанные с восстановлением страны.

Инициативу Борреля "беззаконием" также ранее назвал заместитель Лаврова Александр Грушко. По словам замминистра, этот шаг в случае реализации повлияет на всю мировую финансовую систему и дорого обойдется самим европейцам.