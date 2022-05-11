МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В России начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Власти определят параметры индексации пенсий и соцвыплат

По его словам, россияне подали уже свыше 2,5 миллиона заявок на выплаты для 3,5 миллиона детей.

Власти выделят порядка 1,7 триллиона рублей на пособия и пенсии, добавил глава правительства. Пособия на детей будут доставляться Почтой России или перечисляться на карты родителям, которые подали заявление через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд.

Как отметил глава правительства, средний размер "детской" выплаты составит 6-12 тысяч рублей в месяц.