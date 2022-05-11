МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Росавиация приостановила публикацию статистики о пассажиропотоке российских авиакомпаний и аэропортов, сообщила РИА Новости представитель ведомства. Бренды Vagabond и ССС ушли из России

Ранее Росавиация ежемесячно публиковала эту информацию. В марте была опубликована статистика за февраль. После этого данные не раскрывались.

"Публикация статистических данных временно приостановлена", — подтвердила представитель ведомства, не уточнив причину.

Страны Запада в ответ на военную операцию России на Украине ввели ряд санкций и обсуждают новые. В частности, ЕС запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. По словам главы Минтранса России Виталия Савельева, по состоянию на 25 апреля в российском реестре были зарегистрированы уже 1140 самолетов.

Кроме того, Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 13 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.