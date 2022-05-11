МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Введение "беспрецедентных" санкций в отношении России вынуждает зарубежные компании нанимать больше юристов, чтобы не нарушить санкционный режим и избежать штрафов, передает агентство Франс Пресс. Российский рынок акций снизился на 0,25%

Так, директор по стратегии развития продукта в Moody's Analytics Алекс Зак заявил, что его компания в последние недели общалась по вопросам соблюдения законодательных требований с "сотнями" директоров различных компаний, которые сейчас "бьются над проблемой воздействия санкций".

"Некоторым компаниям приходится расширять свои юридические команды в связи с постоянно меняющейся ситуацией", — приводит агентство слова источника из европейского банковского сектора.

По его словам, усугубляется все еще и тем, что новые санкции вводятся почти каждую неделю.

Как отмечает агентство, соблюдать санкционный режим сложнее, потому что Россия "тесно интегрирована в мировую экономику и рассматривалась многими западными компаниями как перспективный рынок".

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.