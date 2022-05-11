МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на неделе с 30 апреля по 6 мая замедлилась до 0,12% с 0,21% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 11,78%, сообщил в среду Росстат. Российский рынок акций снизился на 0,25%

"За период с 30 апреля по 6 мая 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала мая – 100,10%, с начала года – 111,78%", — говорится в документе.

Как отмечает статистическое ведомство, среднесуточный прирост цен с начала мая составил 0,017% против 0,052% в апреле и 0,237% в марте.

Статистическое ведомство отмечает, что плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,2%, в том числе капуста белокочанная – на 3,9%, огурцы – на 2,9%, свекла столовая – на 1,3%, помидоры – на 0,6%. В то же время цены на картофель выросли на 1,8%, лук репчатый – на 1,6%, яблоки – на 1,5%, бананы – на 0,7%, морковь – на 0,4%.

С 30 апреля по 6 мая цены на продовольственные товары (за исключением плодоовощной продукции) по многим наименованиям росли быстрее недельной инфляции в целом. Список наиболее подорожавших продуктов по-прежнему возглавляет маргарин, однако рост цен на него продолжил замедляться — до 2,24% с 2,66% и 2,83% в предыдущие две недели. В числе лидеров роста цен по итогам прошлой недели также соль (рост на 1,26%), смеси сухие молочные для детского питания (на 1,07%), консервы овощные для детского питания (рост на 0,87%), черный чай (на 0,84%), сметана (на 0,76%), рис (на 0,7%), консервы фруктовые ягодные для детского питания (на 0,65%), пшено (на 0,58%), масло подсолнечное – (на 0,56%), печенье (на 0,55%), консервы мясные для детского питания (рост на 0,54%) и мороженую рыбу (на 0,52%).

При этом подешевели свинина — на 0,09%, мясо кур и вареная колбаса — на 0,08%, куриные яйца (на 3,52%), сахар-песок (на 1,03%), шоколадные конфеты (незначительно подешевели — на 0,02% после роста на 1,83% неделей ранее) и вермишель (на 0,14%).

На отчетной неделе подорожали пылесосы – на 1,93% (впервые с конца марта текущего года), телевизоры продолжили дешеветь, но более медленными темпами (0,9% против 1,9% на прошлой неделе). К снижению вернулись цены на смартфоны – они подешевели на 0,84% после роста на 0,73% за минувший отчетный период.

Рост цен на бытовую химию и средства личной гигиены вновь значительно превышал темпы роста цен в целом. Спички подорожали на 1,71% с 2,28% неделей ранее, сухие корма для домашних животных – на 2,05% (в годовом выражении на 6 мая они выросли в цене почти на 19,3%). Статистическое ведомство также зафиксировало снижение цен на детские джинсы – на 0,5%, спортивные костюмы для детей – на 0,4%, кроссовки для детей – на 0,3%, кроссовки для взрослых и футболки детские – на 0,1%.

Росстат на неделе с 30 апреля по 6 мая зафиксировал рост цен на анальгин, на прочие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты цены продолжили снижаться.

Цены на иностранные автомобили выросли на 0,16%, на отечественные – не изменились. Цены на бензин автомобильный и дизтопливо не изменились. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 1,9% после снижения на 5,6% неделей ранее.