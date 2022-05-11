МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Степень восстановления экономики РФ по итогам 2021 года позволила ограничить уровень ее падения во время введения ограничений в отношении России в 2022 году, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России. Рубль ощутимо вырос на фоне просадки в пятницу

"Восстановительный импульс, сформировавшийся в 2021 году, ограничил масштабы падения экономики в острый период введения внешних ограничений. К началу 2022 года российская экономика подошла в хорошей форме", — говорится в докладе.

Потери в уровне выпуска, которые произошли в период кризиса COVID-19, полностью восстановились, при этом продолжался рост, все больше фактов говорило о том, что темпы прироста ВВП превышают потенциальные.

Статистика по промышленному производству, потреблению и инвестициям за январь-февраль текущего года показывала высокий уровень экономической активности. "Несмотря на замедление отдельных показателей, данные свидетельствовали о вероятном превышении оценки ВВП за первый квартал 2022 года над прогнозом, сделанным Банком России в начале года", — отметили в регуляторе.

Однако в конце февраля — начале марта 2022 года экономика столкнулась с шоками — резким ограничением внешней торговли, затруднениями в закупках сырья и комплектующих, прекращением поставок ряда зарубежных товаров. "Статистика за первый квартал 2022 года отражает рост экономики на базе прежних тенденций, однако оперативные индикаторы экономической активности по итогам марта показывают начавшийся спад", — сказано в документе.

При этом в марте отмечалось сокращение потребительской активности по всем основным категориям из-за того, что потребители, ожидая дефицита, роста инфляции и падения курса рубля, ажиотажно увеличивали покупки, а затем резко их сократили. В свою очередь, предприятия-экспортеры столкнулись со сложностями при проведении платежей, отказом контрагентов от контрактов. Компании-импортеры старались нарастить запасы готовых товаров, сырья и комплектующих. При этом у них возникли сложности с поставками, расчетами и поиском новых покупателей на внешнем рынке, добавили в ЦБ.

Процесс подстройки российской экономики к новым реалиям будет проходить в несколько этапов: во время первой фазы будет происходить трансформация экономики, а во второй — наступит баланс, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

"Процесс подстройки экономики к новым условиям будет включать в себя две основные фазы. При этом переход из одной фазы в другую может произойти раньше или позже, чем в настоящий момент оценивается Банком России. Реализация дополнительных геополитических рисков может значимо ухудшить экономическую динамику", — сказано в документе.

Первая фаза, по оценке регулятора, уже началась и может занять большую часть прогнозного горизонта — около полутора-двух лет. Эта фаза первое время будет сопровождаться сокращением совокупного выпуска, связанного с трансформацией экономики. Переход к новому равновесию предполагает реконфигурацию логистических маршрутов, поиск заменителей товаров промежуточной продукции в производственных цепочках, развитие компенсирующих и новых технологий, изменение ассортимента доступных товаров и потребительских привычек и предпочтений, ребалансировку значимости и размеров отраслей, подстройку рынка труда.

В этот период Банк России будет реализовывать политику поддержания ценовой стабильности, учитывая необходимость адаптации экономики к новой структуре. Набор мер и принимаемых решений будет корректироваться исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей на финансовых рынках.

Вторая фаза, отмечает регулятор, начнется ближе к концу прогнозного горизонта и будет характеризоваться стабилизацией экономики в новом равновесии. Новый равновесный рост сначала будет небольшим, но за пределами прогнозного горизонта может ускориться, если новое равновесие сформируется на основе устойчивых фундаментальных факторов.