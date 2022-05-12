МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Россия справляется с санкционной политикой Запада и связанными с ней внешними вызовами, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Путин призвал поддержать потребительский спрос

Он подчеркнул, что инфляция в стране замедляется и постепенно приближается к целевым показателям Центробанка: недельный прирост цен уже опустился до 0,1%.

Кроме того, курс рубля укрепляется и демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.

Президент призвал бороться с рисками сокращения внутреннего спроса и снижения объема денег на счетах предприятий и граждан.

"Очевидно, что эти факторы сказываются на экономической динамике. И такие риски нужно снижать, в том числе, опираясь на наш успешный опыт адресных действий в условиях пандемии", — сказал он.

Глава государства предложил обсудить дополнительные шаги властей для обеспечения устойчивой экономической динамики, роста реальных доходов граждан и реализации мер поддержки семей.

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