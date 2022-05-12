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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220512/836874322.html
Путин заявил об успехе России в противостоянии санкциям
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Россия справляется с санкционной политикой Запада и связанными с ней внешними вызовами, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он подчеркнул,... ПРАЙМ, 12.05.2022
экономика, новости, владимир путин, санкции против рф, рубль, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Россия справляется с санкционной политикой Запада и связанными с ней внешними вызовами, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он подчеркнул, что инфляция в стране замедляется и постепенно приближается к целевым показателям Центробанка: недельный прирост цен уже опустился до 0,1%.
Кроме того, курс рубля укрепляется и демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.
Президент призвал бороться с рисками сокращения внутреннего спроса и снижения объема денег на счетах предприятий и граждан.
"Очевидно, что эти факторы сказываются на экономической динамике. И такие риски нужно снижать, в том числе, опираясь на наш успешный опыт адресных действий в условиях пандемии", — сказал он.
Глава государства предложил обсудить дополнительные шаги властей для обеспечения устойчивой экономической динамики, роста реальных доходов граждан и реализации мер поддержки семей.
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