МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 13 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
5:00 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок    
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 1,4%  
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (апрель) 0,5% 0,5%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 8,4% 8,4%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (апрель) 8,3% 8,3%
10:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (март) 0,7% -2%
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (апрель) 4,5% 0,7%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (апрель) 2,6% 0,6%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май) 62,5 63
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май) 65,2 64
18:00 USD США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
19:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 557  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 705  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -73,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 321,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 199,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 16,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 52,2 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -28,5 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -100,8 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -13,9 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -6,4 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 06.05) 593,1 млрд долл (на 29.04)  
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 16,7%  
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 7,6%  
  RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB СИБУР Холдинг — ГОСА (реетр закрыт 18.04.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, выборы СД) 0 — див-д 2020 14,15 (9м2021) — див-д 2021