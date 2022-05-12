События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 мая
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 13 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|5:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|1,4%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (апрель)
|0,5%
|0,5%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|8,4%
|8,4%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (апрель)
|8,3%
|8,3%
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|0,7%
|-2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (апрель)
|4,5%
|0,7%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (апрель)
|2,6%
|0,6%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
|62,5
|63
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
|65,2
|64
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|19:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|557
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|705
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-73,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|321,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|199,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|16,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|52,2 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-28,5 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-100,8 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-13,9 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-6,4 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 06.05)
|593,1 млрд долл (на 29.04)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|16,7%
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|7,6%
|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|СИБУР Холдинг — ГОСА (реетр закрыт 18.04.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, выборы СД)
|0 — див-д 2020
|14,15 (9м2021) — див-д 2021
https://1prime.ru/state_regulation/20220512/836876962.html