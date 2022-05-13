МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. По данным агенства Блумберг, США и Евросоюз планируют запустить платформу для обеспечения безопасности поставок продовольствия и сельхозпродукции на фоне проблем с доступностью урожая и удобрений в связи с ситуацией на Украине. Посол Антонов: США неправомерно обвиняют Россию в кризисе продовольствия

"Необходимо согласовать подходы для поддержки тех стран, которые сталкиваются с проблемами с продовольственной безопасностью", — заявил агентству исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

ЕС и США рассмотрят вопрос о "диверсификации цепочки поставок, особенно удобрений", поскольку основными экспортерами данного продукта являются Россия и Белоруссия.

Запуск платформы планируется в рамках Совета по торговле и технологиям, сформированного ЕС и США для укрепления экономических связей, пишет Блумберг. По данным агентства, представители сторон готовы провести ряд встреч 15 и 16 мая для обсуждения сотрудничества в области экспортного контроля, полупроводников и закупок.