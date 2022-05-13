МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (апрель) 9,3% 7%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (апрель) 5% 0,7%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (апрель) 6,5%  
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (март) -7,6 млрд евро  
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (апрель) 246,2 тыс  
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (май) 24,6 15,5
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (март) 4,2%  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (март) -0,4% 0,9%
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (март) 141,7 млрд долл  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Petropavlovsk Plc — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Детский мир — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ГОСА (реестр закрыт 21.04.2022, в заочной форме, выборы СД, фин. див-ды 2021) 3 (1П2020) + 9,67 (фин) — див-д 2020 17,71 (1П2021) — див-д 2021
  RUB QIWI — ВОСА (вопрос утверждения программы обратного выкупа 10% акций с рынка)    
  RUB АФК Система — закрытие реестра для ВОСА (09.07.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB МГТС — СД (в очной форме, рекоменд. по див-дам 2021)    