МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Туалетное мыло и прокладки в России в апреле по сравнению с мартом 2022 года подорожали больше всех из непродовольственных товаров, входящих в перечень первой необходимости, — на 12% и 11,9% соответственно, следует из сообщения Росстата. Инфляция в России в апреле замедлилась до 1,56%

"В апреле из непродовольственных товаров более всего выросли цены на входящие в рекомендуемый перечень непродовольственные товары первой необходимости: мыло туалетное — на 12%, прокладки гигиенические — на 11,9%", — говорится в сообщении.

Кроме того, хозяйственное мыло подорожало на 10,2%, зубные пасты — на 8,1%, стиральные порошки — на 7,3%, дезинфицирующие средства для поверхностей — на 7,2%, туалетная бумага — на 6,9%, зубные щетки — на 6,4%, бумажные столовые салфетки — на 4,9%, влажные салфетки — на 4,5%, подгузники — на 3,4%, пеленки для новорожденных — на 2,2%.

Среди прочих непродовольственных товаров выросли цены на одноразовые бритвенные станки — на 9,1%, пену для бритья — на 8,9%, шампуни — на 8,8%, жидкие чистящие и моющие средства — на 7,9%, дезодоранты — на 7,6%, краски для волос — на 7,3%, кремы для рук — на 6,9%, гели для душа — на 6,7%, кремы для лица — на 6,5%.