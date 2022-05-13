МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Активированный уголь и йод в апреле подорожали по отношению к предыдущему месяцу — на 3,6% и 8,4% соответственно, следует из данных Росстата. Туалетное мыло в России подорожало на 12% за апрель

"Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), подешевели на 1,3%, в том числе канефрон Н – на 7,1%, эргоферон – на 5,0%, ренгалин – на 4,5%, синупрет – на 4,4%, афобазол – на 4,3%, валидол – на 3,7%, поливитамины – на 3,5%, нимесулид – на 3,0%, комбинированные анальгетики – на 2,9%, магне В6 – на 2,6%, энтеросгель – на 2,3%, аллохол – на 2,2%, аципол, кеторол экспресс – на 2,0%", — сообщает ведомство.

"В тоже время йод подорожал на 8,4%, активированный уголь – на 3,6%, асептолин – на 3,1%, алмагель – на 1,5%, сульфа-цетамид – на 1,2%, троксерутин – на 0,9%, метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,8%, цитрамон – на 0,5%", — добавили в Росстате.

В свою очередь, лекарственные препараты из списка ЖНВЛП подешевели. В частности, цена на ацетилцистеин (АЦЦ) упала на 2,8%, осельтамивир (номидес), эналаприл, гриппферон подешевели на 2,2%, азитромицин – на 2%, цефтриаксон, умифеновир (арбидол) – на 1,9%, ингавирин – на 1,3%. Цена на аскорбиновую кислоту, ксарелто упала на 1,1%, супрастин – на 0,8%, колекальциферол (витамин Д3), парацетамол – на 0,7%, амброксол – на 0,5%, эуфиллин – на 0,4%.

Цена на перекись водорода выросла на 3,1%, глицин – на 2,6%, ацетилсалициловую кислоту (отечественный аспирин) – на 2%, хлорид натрия – на 1,6%, бисопролол, панкреатин – на 0,6%, амлодипин – на 0,5%.

"Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: шприцы одноразовые – на 7,6%, бинты – на 5,0%, вата отечественная – на 4,3%, аппараты для измерения артериального давления – на 2,7%. Термометры подешевели на 0,1-0,4%", — сообщил Росстат.