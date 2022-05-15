БЕЛГРАД, 15 мая — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире TV Prva, что его страна платит огромную цену за то, что не поддерживает западные санкции в отношении России. Сербия начинает переговоры о газе с Россией

Сербский лидер рассказал о проблемах с выходом на рынок капитала и международными кредитами ролл-овер из-за невведения санкций.

При этом он отметил, что страна отказывается от санкций из уважения к себе и соблюдения международного права.

"Мы знаем, что такое санкции, насколько они нечестные и ненужные", — добавил Вучич.

"Мое дело — сказать народу, что мы терпим много и страшно из-за невведения санкций против РФ. У меня нет никаких иллюзий, мы бы жили намного лучше, если бы это сделали. Не сделали, потому что ведем себя как самостоятельная страна", — сказал он добавив, что его слова не являются анонсом введения ограничительных мер.