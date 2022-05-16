МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил перед началом заседания глав МИД сообщества в понедельник, что участники постараются разблокировать ситуацию вокруг нового пакета санкций против России и достичь единой позиции по нефтяному эмбарго, но уверенности в таком решении пока нет. СМИ узнали, что поможет ЕС убедить Венгрию принять санкции против России

"Мы продолжим дискуссии, продолжим выяснять доводы каждой из сторон, моя роль заключается не в том, чтобы кого-либо критиковать, а в том, чтобы достичь консенсуса… Мы продолжим дискуссии. Сделаем все возможное для разблокирования ситуации, но я не могу гарантировать, что это произойдёт", — подчеркнул Боррель, комментируя позицию Венгрии по шестому пакету санкций из-за нефтяного эмбарго.

Исполнительный вице-президент ЕК Франс Тиммерманс надеется, что страны ЕС достигнут соглашения о введения эмбарго на поставки российской нефти в ближайшие дни.

"Я думаю, что соглашение будет достигнуто. Мы должны признать, что Венгрия почти полностью зависит от России по газу и нефти, и поэтому мы должны найти альтернативы и для них. Мы должны проявить солидарность на европейском уровне. Мы готовы, сегодня министры иностранных дел обсудят это на Совете (в Брюсселе), и я надеюсь, что мы сможем найти решение в ближайшие дни", — заявил он в интервью итальянскому Radio24.

"Мы уже предложили дать всем странам, у которых есть сложности, немного больше времени для введения этого эмбарго. Посмотрим, что мы сможем сделать в ближайшие дни, чтобы поддержать их", — сказал Тиммерманс.

Говоря о оплате российского газа в рублях, замглавы ЕК заявил, что она является "явным нарушением санкций", "поэтому мы дали объяснение о том, как могут действовать компании и государства-члены".

"Мы должны убедиться, что санкции не обходятся, и мы дали странам и компаниям инструкции, мы разъяснили эту ситуацию, и я надеюсь, что компании смогут работать без проблем", — сказал он.

Страны ЕС последовательно ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета Евросоюз рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые его страны, в частности, Венгрия, блокируют принятие пакета из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.