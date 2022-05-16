МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил в понедельник на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, что Россия продолжает оставаться основным торгово-экономическим партнером Таджикистана.

По словам российского лидера, за первые три месяца 2022 года товарооборот между странами вырос свыше, чем на 70%.

Объем товарооборота в прошлом году вырос у нас очень серьезно — почти на 45%. А в этом году за первые три месяца свыше 70% вырос", — сказал он, отметив, что это хорошие тенденции, которые необходимо сохранять.

Путин добавил, что отношения двух стран востребованы и активно развиваются.